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Мэру Полтавы сегодня выбирали меру пресечения: что решил суд

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Полтава, Пятница 20 января 2023 14:38
Мэру Полтавы сегодня выбирали меру пресечения: что решил суд Фото: Александр Мамай, мэр Полтавы (zmist-tech-space)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевском райсуде Полтавы сегодня проходило заседание по избранию меры пресечения городскому голове Александру Мамаю. Однако, безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Известно, что заседание суда проходило в закрытом режиме, прокуратура просила взять Мамая под стражу.

"В Киевском районном суде г. Полтавы завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому голове Мамаю О.Ф.. По результатам рассмотрения данного ходатайства, суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александра Федоровича меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, мер Полтавы в дальнейшем обязан являться на судебные заседания, а в течение пяти суток, прокуратура обратится в апелляционный суд с обжалованием постановления.

Напомним, что 29 декабря мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

Сам Мамай отвергает любые обвинения и называет дело "политически мотивированным".

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