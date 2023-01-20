ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Меру Полтави сьогодні обирали запобіжний захід: що вирішив суд

Новость на русском →
Полтава, П'ятниця 20 січня 2023 14:38
Меру Полтави сьогодні обирали запобіжний захід: що вирішив суд Фото: Олександр Мамай, мер Полтави (zmist-tech-space)
Автор: Марія Кучерявець

У Київському райсуді Полтави сьогодні проходило засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Однак, безрезультатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Відомо, що засідання суду проходило у закритому режимі, прокуратура просила взяти Мамая під варту.

"У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю О.Ф.. За результати розгляду даного клопотання, суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, мер Полтави надалі зобов'язаний з'являтися на судові засідання, а впродовж п'яти діб, прокуратура звернеться до апеляційного суду з оскарженням ухвали.

Нагадаємо, що 29 грудня меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.

Сам Мамай відкидає будь-які звинувачення і називає справу "політично вмотивованою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Мамай Олександр Суд
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна