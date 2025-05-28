У Мерца не исключают поставки Taurus для Украины: Каждому оружию свое время
В правительстве канцлера Германии Фридриха Мерца не исключают возможность передачи Украине ракет Taurus. Но Берлин не хочет этот вопрос обсуждать публично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации канцлера Германии Торстена Фрея, которого цитирует Tagesschau.
"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину", - сказал Фрей.
Но руководитель канцелярии Мерца критикует, что вопрос поставки ракет обсуждается публично. Он не хочет поощрять к этому, потому что считает публичные дискуссии неправильной стратегией.
Когда Фрея спросили конкретно о ракетах Taurus, он ответил: "Каждому оружию свое время и согласно соответствующим военным вызовам".
Помощь Германии для Украины
Стоит отметить, что Германии является одним из лидеров по предоставлению Украине военной помощи. Берлин предоставил украинской армии танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие ЗРК и ракеты к ним, и многое другое вооружение.
Однако Германия до сих пор не приняла решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Бывший канцлер Олаф Шольц и его партия выступают против передачи этих ракет Украине, поскольку это, по их мнению, может привести к эскалации.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что не против передачи Украине ракет, но дискуссии продолжаются.
При этом у Мерца отмечали, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus.
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