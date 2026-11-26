Предложение связать финансирование Украины с переговорами по долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы получило "немалую поддержку".
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам немецкого лидера, его новая инициатива по оказанию помощи Украине получила поддержку многих союзников по Евросоюзу.
Мерц подчеркнул, что поддержка Киева на фоне войны с Россией и переговоры о долгосрочном бюджете ЕС - тесно взаимосвязанные вопросы.
"Если Европейский Союз что-то финансирует, то делает это как Европейский Союз. А этот Европейский Союз состоит из 27 членов, а не 23 или 24,",
Кроме того, Мерц напомнил партнерам, что помощь Украине направлена на то, чтобы как можно скорее завершить российскую агрессию.
По его мнению, ни одна европейская страна не заинтересована в появлении новых потоков украинских беженцев в случае, если российская агрессия затянется на годы.
Накануне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен публично поддержал инициативу Мерца относительно Украины. По мнению политика, Евросоюз не должен утверждать следующий долгосрочный бюджет без согласия всех стран-членов на участие в финансировании Украины.
В то же время глава правительства Чехии и президент Кипра выступают против привязки помощи Украине к финансированию государств-членов Евросоюза.
Ранее РБК-Украина рассказывала о новом предупреждении Мерца касательно дальнейших планов Путина.
Кроме того, немецкий лидер назвал барьеры, которые вредят оборонному сотрудничеству Украины и Германии.