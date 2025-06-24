Мерц предложил ответ на отсутствие у Путина интереса к миру

Мерц заявил, что "настоящий, прочный мир требует готовности… со всех сторон", а сигналы, поступающие из России, показывают, что "она в настоящее время не готова к мир, совсем наоборот".

По его словам, Путин, пользуясь смещением мирового внимания на Ближний Восток, продолжает свои атаки на Украину.

Он призвал союзников по ЕС поддержать 18-й пакет санкций, чтобы "ударить по теневому флоту, который Путин использует для финансирования своей военной машины", и заявил, что неоднократно призывал администрацию США последовать его примеру.

"Я по-прежнему уверен, что американское правительство пойдет по этому пути", - сказал он.

Роль НАТО

Говоря о НАТО, Мерц заявил, что "не будет преувеличением назвать этот саммит историческим", учитывая его важность для увеличения расходов на оборону среди членов альянса.

Он заявил, что союзники "делают это не для того, чтобы оказать услугу США и их президенту, как утверждают некоторые", а осознают реальные угрозы, с которыми они сталкиваются, в первую очередь со стороны России.

Усиление Германии

Он также напомнил о плане Германии по увеличению расходов на оборону с целью сделать бундесвер "сильнейшей обычной армией в Европе", готовой защищать Германию и оказывать поддержку союзникам.

"Мы в Германии слишком долго игнорировали предупреждения наших прибалтийских соседей о России. Мы признали эту ошибку. От этого осознания нет пути назад".

В заключение Мерц предупредил, что "мы не можем ожидать, что мир вокруг нас вернется к более спокойным временам в ближайшее время". Он считает, что было бы правильно подготовиться к этой новой реальности.