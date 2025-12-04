Мерц требует от стран ЕС "разделить риски" с Бельгией по замороженным активам РФ

Мерц заявил, что каждая страна ЕС должна "нести равную долю риска, в зависимости от своих соответствующих экономических показателей" в вопросе использования активов России. Мерц считает, что это будет справедливым решением, если риск будет возложен на всех членов ЕС.

По словам немецкого канцлера, Бельгия не может полагаться исключительно на политические обещания - это обоснованная позиция. Именно поэтому он предлагает предоставить Брюсселю юридически обязательные гарантии.

"Было бы неприемлемо, чтобы одна страна несла чрезмерное бремя в этом отношении", - добавил Мерц.