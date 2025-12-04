Мерц требует от стран ЕС "разделить риски" с Бельгией по замороженным активам РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии гарантии "разделения рисков" в вопросе предоставления Украине кредита из замороженных активов России. Он считает, что это будет справедливым решением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мерц заявил, что каждая страна ЕС должна "нести равную долю риска, в зависимости от своих соответствующих экономических показателей" в вопросе использования активов России. Мерц считает, что это будет справедливым решением, если риск будет возложен на всех членов ЕС.
По словам немецкого канцлера, Бельгия не может полагаться исключительно на политические обещания - это обоснованная позиция. Именно поэтому он предлагает предоставить Брюсселю юридически обязательные гарантии.
"Было бы неприемлемо, чтобы одна страна несла чрезмерное бремя в этом отношении", - добавил Мерц.
Отметим, по данным СМИ, именно сентябрьское заявление Мерца о необходимости "рейдов по банковским хранилищам" - конфисковать активы России - напугало Бельгию и вызвало сопротивление со стороны бельгийского премьера Барта де Вевера.
С другой стороны, Бельгия постоянно придумывает все новые и новые отговорки для саботажа конфискации активов РФ - например, тот же Вевер заявил, что это якобы может привести к "серьезным" экономическим и геополитическим последствиям. Депозитарий Euroclear, который удерживает большинство активов РФ, также выступил с "предупреждением".
Однако в ЕС все больше подозревают, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине. Соответствующий материал недавно опубликовали СМИ.
А сам Вевер отличился скандальным заявлением, заявив, что в Бельгии считают, что Россия не проиграет войну в Украине. Вевер осмелился сказать, что все заявления о ее поражении - это, мол, "байка и полная иллюзия". Поэтому активы после войны придется возвращать Кремлю. К тому же, жалуется бельгийский премьер, РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.