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Мерц отменил поездку в ООН из-за бунта в собственной партии

05:44 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц упразднил поездку на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Причина - растущая оппозиция внутри собственной консервативной партии накануне региональных выборов в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Почему Мерц остается в Берлине

"Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие необходимо в Берлине", - говорится в заявлении офиса Мерца.

Канцлер должен был получить премию имени Генри Киссинджера в Нью-Йорке в следующий вторник и выступить перед Генассамблеей ООН. Он посетит заседание руководства ХДС в понедельник и встречу фракции во вторник в Берлине.

Бунт в собственной партии

В последние дни несколько консерваторов открыто подвергли критике лидера партии, обвинив его низкую популярность в серии слабых результатов на недавних региональных выборах. 70-летний Мерц, выбранный в мае 2025 года, имеет самый низкий рейтинг одобрения, когда-либо зафиксированный для немецкого канцлера.

На прошлой неделе Мерц заявил, что его правительству придется сделать выводы из убедительной победы ультраправых на региональных выборах в Саксонии-Ангальт – по его словам, это изменит политику страны.

Антимиграционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) получила лучший результат в истории в восточногерманском регионе 6 сентября, всего на три места отстав от абсолютного большинства для формирования первого ультраправого правительства в стране со времен Второй мировой войны. Поддержка ХДС Мерца, руководившая регионом с 2002 года, резко упала.

Напомним, осенью 2025 года в Германии уже обвиняли "Альтернативу для Германии" в связях с Кремлем - партию называли "ведущейся как немецкая партия" Путина.

Еще ранее издание Bild сообщало, что пророссийская ультраправая AfD впервые обогнала по популярности все другие политические силы Германии - партию тогда поддерживали 26% населения страны.

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