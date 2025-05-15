Мерц объяснил, как будет выглядеть наказание для России за отказ от "режима тишины"

"На уровне глав государств и правительств мы договорились, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, дальнейшие шаги в отношении активов и санкции против физических лиц. Мы сейчас работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - заявил Мерц.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о конфискации замороженных активов России, он ответил, что сейчас этот вопрос выясняется. По его словам, если удастся мобилизовать средства на чистой правовой основе - Германия это сделает.

"Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - пояснил он.