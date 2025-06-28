Мерц объяснил, почему не будет говорить с Путиным: я бы воздержался надолго

Мерц привел два примера - визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле 2024 года и телефонный разговор его предшественника, Олафа Шольца, с Путиным в ноябре 2024-го.

"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы, - отметил Мерц, цитирует dpa. - За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", - сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Кремля к деэскалации.

Также прозвучал вопрос об отношении к президенту США Дональду Трампу. Мерц отметил, что видит "растущий скепсис" Трампа в отношении Путина.

"Президент США демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным. Это процесс", - добавил он.

По словам канцлера, в Европе существует четкое понимание ситуации, и, по его мнению, Трамп "приближается к этой оценке".

Мерц также отметил, что в Сенате США активно обсуждают новые санкции против России, а сам он прилагает усилия, чтобы ЕС и США действовали синхронно.