ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мерц планирует первый визит в Китай: в Reuters рассказали подробности

Среда 09 июля 2025 01:45
UA EN RU
Мерц планирует первый визит в Китай: в Reuters рассказали подробности Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить свой первый визит в Китай, что должно смягчить отношения между странами после длительного периода напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что поездка главы правительства крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая, будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений, особенно на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

По словам источника агентства, китайские компании заинтересованы в увеличении инвестиций в немецкую экономику, а визит канцлера может способствовать восстановлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином.

Поездка может состояться уже в октябре этого года, однако пока ее окончательная дата и подробности остаются неопределенными и могут измениться. Известно, что главу правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих немецких компаний.

Специфика отношений ФРГ и КНР

В агентстве напомнили, что визит канцлера состоится вскоре после визита в Берлин министра иностранных дел Китая Ван И, который в начале месяца совершил европейское турне с целью подготовки саммита между руководством Европейского Союза и Китая, запланированного на конец июля.

По информации главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, во время встречи с Ван И обсуждались вопросы, в частности, вторжение России в Украину, ситуация вокруг Тайваня и кризис на Ближнем Востоке.

Китай и Германия остаются тесно взаимосвязанными, в частности из-за зависимости немецких производителей автомобилей от Китая, который является крупнейшим в мире как по объемам производства, так и по уровню потребления.

Отношения между странами ухудшились при предыдущем правительстве Германии, когда министр иностранных дел Анналена Бербок неоднократно критиковала Китай, называя президента Си Цзиньпина "диктатором", а саму страну - "соперником".

Мерц пока также придерживается жесткой публичной линии в отношениях с Пекином, но избегает открытого конфликта. Ранее в этом году он выражал обеспокоенность из-за стратегической близости Китая к России и подчеркивал необходимость сокращения зависимости Германии от второй по объемам экономики мира.

Между тем президент КНР Си Цзиньпин призвал канцлера Мерца к углублению сотрудничества и совместному содействию процессам экономической глобализации.

В то же время, определенные точки напряжения в отношениях между странами остаются. Так, во вторник, 8 июля, МИД Германии вызвал посла КНР после сообщений о том, что китайские военные навели лазер на немецкий самолет в районе Красного моря.

Добавим, что недавно Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в войне против Украины. Зато дипломат отрицает помощь Китая Москве и отметил, что в таком случае война давно бы закончилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Фридрих Мерц
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях