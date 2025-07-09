Мерц планирует первый визит в Китай: в Reuters рассказали подробности

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует совершить свой первый визит в Китай, что должно смягчить отношения между странами после длительного периода напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что поездка главы правительства крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая, будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений, особенно на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

По словам источника агентства, китайские компании заинтересованы в увеличении инвестиций в немецкую экономику, а визит канцлера может способствовать восстановлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином.

Поездка может состояться уже в октябре этого года, однако пока ее окончательная дата и подробности остаются неопределенными и могут измениться. Известно, что главу правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих немецких компаний.

Специфика отношений ФРГ и КНР

В агентстве напомнили, что визит канцлера состоится вскоре после визита в Берлин министра иностранных дел Китая Ван И, который в начале месяца совершил европейское турне с целью подготовки саммита между руководством Европейского Союза и Китая, запланированного на конец июля.

По информации главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, во время встречи с Ван И обсуждались вопросы, в частности, вторжение России в Украину, ситуация вокруг Тайваня и кризис на Ближнем Востоке.

Китай и Германия остаются тесно взаимосвязанными, в частности из-за зависимости немецких производителей автомобилей от Китая, который является крупнейшим в мире как по объемам производства, так и по уровню потребления.

Отношения между странами ухудшились при предыдущем правительстве Германии, когда министр иностранных дел Анналена Бербок неоднократно критиковала Китай, называя президента Си Цзиньпина "диктатором", а саму страну - "соперником".

Мерц пока также придерживается жесткой публичной линии в отношениях с Пекином, но избегает открытого конфликта. Ранее в этом году он выражал обеспокоенность из-за стратегической близости Китая к России и подчеркивал необходимость сокращения зависимости Германии от второй по объемам экономики мира.

Между тем президент КНР Си Цзиньпин призвал канцлера Мерца к углублению сотрудничества и совместному содействию процессам экономической глобализации.