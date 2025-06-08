Мерц подорвал доверие? Науседа раскритиковал невыполненное обещание о санкциях против России

Немецкий канцлер Фридрих Мерц вместе с лидерами Франции и Британии обещал ввести жесткие санкции против России, если она не согласится на перемирие с Украиной. Но так и не выполнил обещание, чем подорвал доверие к Европе.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - сказал Науседа в интервью Bild.
По его словам, санкции, введенные против России с февраля 2022 года, не имели того эффекта, на который рассчитывал Запад. Во-первых, санкции не были достаточно решительными, а во-вторых - третьи страны помогают России их обходить.
"Вот почему российская экономика, хотя и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", - пояснил литовский лидер.
Сейчас Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций против России, и Литва требует, чтобы он был похож на "коктейль Молотова". Как сказал Науседа, это означает, что пакет должен включать все энергетические компании, которые поставляют деньги в российский государственный бюджет: "Северный поток", "Росатом", "Газпром", "Лукойл".
"Остальные российские банки также нужно исключить из системы SWIFT, как и остальные корабли теневого флота. Иначе нас будут считать слабыми и считать, что Европа не желает принимать смелые решения", - подчеркнул он.
Напомним, в мае во время визита в Киев лидеры Германии, Франции и Великобритании дали России дедлайн, чтобы согласиться на безусловное 30-дневное перемирие с Украиной. В случае невыполнения этого требования страны угрожали ввести жесткие санкции.
Последним днем для согласия на перемирие был понедельник, 12 мая. Москва этого требования не выполнила, но Германия до сих пор не ввела карательные меры.
В начале июня министр обороны Германии Борис Писториус снова анонсировал жесткие санкции против России. По его словам, они будут приняты в ближайшие дни.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.