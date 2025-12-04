Мерц лично будет убеждать Бельгию предоставить 165 миллиардов евро Украине

Так, стало известно, что немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Осло, чтобы лично присоединиться к переговорам между премьером Бельгии Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно масштабного плана ЕС по финансированию Украины.

Этот план предусматривает предоставление Киеву 165 млрд евро в виде репарационного займа, сформированного из доходов от замороженных российских государственных активов, значительная часть которых хранится в Бельгии. Еще бы, по оценкам Еврокомиссии, финансовые резервы Украины могут иссякнуть уже весной 2026 года.

При этом роль Бельгии в этом процессе является ключевой, ведь через систему депозитария Euroclear на ее территории сосредоточен самый большой объем замороженных активов РФ в Европе.

Почему Бельгия сомневается

Премьер де Вевер выражает серьезные опасения относительно юридических и финансовых рисков:

возможность российской мести как внутри страны, так и на международной арене;

риск исков от Кремля на основании двустороннего инвестиционного договора между Бельгией и СССР 1989 года;

требование, чтобы другие финансовые институты ЕС, удерживающие активы РФ, предоставили такие же гарантии, как Euroclear.

Кремль также неоднократно угрожал. В частности, вице-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что использование замороженных российских активов может спровоцировать соответствующие последствия для Брюсселя.

Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссия уменьшает юридические опасения Бельгии, но без поддержки де Вевера реализация плана невозможна. Дипломаты уже пересматривают юридические тексты документа, чтобы снять все предостережения, а Мерц лично стремится убедить бельгийского премьера в безопасности и целесообразности инициативы.

Отметим, что 18 декабря в Брюсселе состоится встреча лидеров ЕС, где будет обсуждаться финансирование Украины. В случае отсутствия компромисса государствам-членам придется искать альтернативные источники средств, включая государственные бюджеты.

Немецкий канцлер подчеркнул, что обсуждения должны начаться немедленно и завершиться быстро, чтобы обеспечить финансовую стабильность Украины и продолжение ее обороны от российской агрессии.