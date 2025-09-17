Мерц назвал главное условие для мирного соглашения по Украине

Мерц подчеркнул, что война против Украины должна прекратиться. Однако есть опасения, что она не закончится быстро.

Мерц заявил, что мирное соглашение в войне против Украины не может быть достигнуто за счет политического суверенитета и территориальной целостности страны.

"Навязанный мир, мир без свободы, только вдохновит Путина искать свою следующую цель", - сказал он, выступая в Бундестаге.

По его словам, Россия продолжает политику диверсии и проверки границ, нарушая воздушное пространство Польши и Румынии.

"Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества", - сказал он.