Мерц на следующей неделе назовет первых новых министров и согласует коалицию: что ждут в ХДС
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц намерен объявить имена первых министров нового правительства уже на следующей неделе. Одновременно федеральный комитет ХДС планирует утвердить коалиционное соглашение с СДПГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
На "малой партийной конференции" ХДС в понедельник Фридрих Мерц планирует представить министров будущего федерального правительства.
В то же время на заседании федерального комитета ХДС, которое обычно называют "конференцией малых партий", должно быть принято коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ.
Одобрение Федерального комитета считается определенным, ведь коалиционное соглашение исполком ХСС утвердил еще 10 апреля.
ХДС займет шесть министерств
Заметим, что согласно этому коалиционному соглашению, будущему канцлеру Фридриху Мерцу и ХДС разрешено занять шесть из 17 министерских должностей. К ним относятся министерства:
- иностранных дел,
- экономики,
- здравоохранения,
- транспорта,
- образования, по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи,
- цифровых дел и модернизации государства.
ХДС также обеспечит должность министра канцлерства.
Заметим, что РБК-Украина ранее сообщало, что, по предварительным данным, главные для Украины должности в будущем правительстве Германии займут политики, которые в целом занимают благосклонную к Киеву позицию.
Подробнее о том, кто именно возглавит ключевые министерства и об их взглядах относительно Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.