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Мерц наступного тижня назве перших нових міністрів і погодить коаліцію: що чекають у ХДС

Німеччина, Субота 26 квітня 2025 21:07
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Мерц наступного тижня назве перших нових міністрів і погодить коаліцію: що чекають у ХДС Фото: майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір оголосити імена перших міністрів нового уряду вже наступного тижня. Одночасно федеральний комітет ХДС планує затвердити коаліційну угоду з СДПН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

На "малій партійній конференції" ХДС у понеділок Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду.

Водночас на засіданні федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "конференцією малих партій", має бути ухвалена коаліційна угода між ХДС/ХСС і СДПН.

Схвалення Федерального комітету вважається певним, адже коаліційну угоду виконком ХСС затвердив ще 10 квітня.

ХДС займе шість міністерств

Зауважимо, що згідно з цією коаліційною угодою, майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу та ХДС дозволено обійняти шість із 17 міністерських посад. До них належать Міністерства:

  • закордонних справ,
  • економіки,
  • охорони здоров'я,
  • транспорту,
  • освіти, у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді,
  • цифрових справ та модернізації держави.

ХДС також забезпечить посаду міністра канцлерства.

Зауважимо, що РБК-Україна раніше повідомляло, що, за попередніми даними, головні для України посади в майбутньому уряді Німеччини займуть політики, які загалом займають прихильну до Києва позицію.

Детальніше про те, хто саме очолить ключові міністерства та про їхні погляди щодо України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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