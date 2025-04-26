Мерц наступного тижня назве перших нових міністрів і погодить коаліцію: що чекають у ХДС
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір оголосити імена перших міністрів нового уряду вже наступного тижня. Одночасно федеральний комітет ХДС планує затвердити коаліційну угоду з СДПН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
На "малій партійній конференції" ХДС у понеділок Фрідріх Мерц планує представити міністрів майбутнього федерального уряду.
Водночас на засіданні федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "конференцією малих партій", має бути ухвалена коаліційна угода між ХДС/ХСС і СДПН.
Схвалення Федерального комітету вважається певним, адже коаліційну угоду виконком ХСС затвердив ще 10 квітня.
ХДС займе шість міністерств
Зауважимо, що згідно з цією коаліційною угодою, майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу та ХДС дозволено обійняти шість із 17 міністерських посад. До них належать Міністерства:
- закордонних справ,
- економіки,
- охорони здоров'я,
- транспорту,
- освіти, у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді,
- цифрових справ та модернізації держави.
ХДС також забезпечить посаду міністра канцлерства.
Зауважимо, що РБК-Україна раніше повідомляло, що, за попередніми даними, головні для України посади в майбутньому уряді Німеччини займуть політики, які загалом займають прихильну до Києва позицію.
Детальніше про те, хто саме очолить ключові міністерства та про їхні погляди щодо України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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