Мерц наступного тижня назве перших нових міністрів і погодить коаліцію: що чекають у ХДС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зауважимо, що згідно з цією коаліційною угодою, майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу та ХДС дозволено обійняти шість із 17 міністерських посад. До них належать Міністерства:

Водночас на засіданні федерального комітету ХДС, яке зазвичай називають "конференцією малих партій", має бути ухвалена коаліційна угода між ХДС/ХСС і СДПН.

Зауважимо, що РБК-Україна раніше повідомляло, що, за попередніми даними, головні для України посади в майбутньому уряді Німеччини займуть політики, які загалом займають прихильну до Києва позицію.

Детальніше про те, хто саме очолить ключові міністерства та про їхні погляди щодо України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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