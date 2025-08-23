Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км

Как пишет издание, на партийной конференции ХДС Мерц заявил, что Германия и ЕС никогда не предпринимали "более значительных дипломатических усилий, чем за последние три недели" (имея ввиду ситуацию по войне в Украине).

"Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал он.

В то же время канцлер Германии предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения. Он подчеркнул, что в свете заявлений главы Кремля Владимира Путина всем должно быть ясно, насколько "сложной" будет эта задача в течение недель, а то и месяцев.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, уже преодолели 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", - заявил Фридрих Мерц.