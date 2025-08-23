RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км

Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению войны в Украине по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями. Он добавил, что до мира еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

Как пишет издание, на партийной конференции ХДС Мерц заявил, что Германия и ЕС никогда не предпринимали "более значительных дипломатических усилий, чем за последние три недели" (имея ввиду ситуацию по войне в Украине).

"Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал он.

В то же время канцлер Германии предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения. Он подчеркнул, что в свете заявлений главы Кремля Владимира Путина всем должно быть ясно, насколько "сложной" будет эта задача в течение недель, а то и месяцев.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, уже преодолели 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", - заявил Фридрих Мерц.

Встреча в Белом доме и проблема в виде РФ

Напомним, что в 18 августа президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Ключевой темой этого саммита стали будущие гарантии безопасности Украины. Помимо этого Трамп анонсировал, что начал подготовку двухсторонней встречи Зеленского и Путина, после чего будет уже саммит на троих.

Мерц заявлял, что двухсторонняя встреча должна состоятся в течение двух недель. Однако таков исход кажется все более меловероятным.

В частности, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. По его словам, встреча возможно только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФридрих МерцВойна в Украине