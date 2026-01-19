Мерц хочет убедить США отказаться от планов по Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует убедить США соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
Как передает РБК-Украина, заявление главы немецкого правительства приводит The Guardian.
Мерц отметил, что хоть он и разделяет "долгосрочную" обеспокоенность США безопасностью в Арктике, нельзя игнорировать тот факт, что раньше у США там было "более 30 000" военнослужащих, а сейчас их "меньше 200". Это показывает, что даже американский анализ угроз "не такой драматичный, как это сейчас представляют".
Канцлер уточнил, что это не означает, будто ситуация не может обостриться в кратчайшие сроки в будущем, поэтому европейским союзникам по НАТО важно делать больше для защиты региона, который "безусловно" будет получать больше внимания в ближайшие годы.
Глава немецкого правительства подчеркнул необходимость соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании. Как заверил Мерц, он сделает все возможное, чтобы убедить США не нарушать их. Поскольку это "повлечет дальнейшие последствия, в том числе для сотрудничества в рамках НАТО". Он рассчитывает, что проблему удастся решить дипломатическим путем.
Отдельно канцлер упомянул отправку немецких солдат на территорию Гренландии.
"США не могли быть удивлены миссией в Гренландию, поскольку она заранее обсуждалась в Совете НАТО в присутствии представителя США", - сказал он.
По его словам, разведывательно-ознакомительная миссия была выполнена по графику.
Напомним, последний месяц президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о необходимости присоединения Гренландии к США. Он объясняет свои планы тем, что остров якобы могут взять под контроль Россия или Китай, поэтому его нужно защитить.
На днях американский лидер анонсировал тарифы для ряда европейских стран. По его словам, такие меры будут действовать до тех пор, пока Европа не согласится продать США Гренландию.