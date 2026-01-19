Мерц хочет убедить США отказаться от планов по Гренландии

Мерц отметил, что хоть он и разделяет "долгосрочную" обеспокоенность США безопасностью в Арктике, нельзя игнорировать тот факт, что раньше у США там было "более 30 000" военнослужащих, а сейчас их "меньше 200". Это показывает, что даже американский анализ угроз "не такой драматичный, как это сейчас представляют".

Канцлер уточнил, что это не означает, будто ситуация не может обостриться в кратчайшие сроки в будущем, поэтому европейским союзникам по НАТО важно делать больше для защиты региона, который "безусловно" будет получать больше внимания в ближайшие годы.

Глава немецкого правительства подчеркнул необходимость соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании. Как заверил Мерц, он сделает все возможное, чтобы убедить США не нарушать их. Поскольку это "повлечет дальнейшие последствия, в том числе для сотрудничества в рамках НАТО". Он рассчитывает, что проблему удастся решить дипломатическим путем.

Отдельно канцлер упомянул отправку немецких солдат на территорию Гренландии.

"США не могли быть удивлены миссией в Гренландию, поскольку она заранее обсуждалась в Совете НАТО в присутствии представителя США", - сказал он.

По его словам, разведывательно-ознакомительная миссия была выполнена по графику.