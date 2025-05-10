Мерц готов встретиться с Путиным, но есть условие

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", - сказал он.
Но прежде всего, по словам Мерца, стоит сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.
"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных", - добавил канцлер.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск, как и новый канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев 10 мая.
В частности, во время визита в Киев новый канцлер Германии Фридрих Мерц может сделать шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Не исключено, что речь идет о продолжении поставок оружия.
Напомним, что 6 мая Бундестаг избрал Фридриха Мерца канцлером Германии. Он заменил на этом посту социал-демократа Олафа Шольца. Добавим, что последний контакт немецкого правительства с Кремлем состоялся в ноябре 2024 года. Тогда Шольц поговорил с Путиным по телефону впервые с масштабного вторжения РФ в Украину.
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