МЕРТ зафіксувало уповільнення економіки України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Темпи зростання ВВП впали до 1,2%

Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту України за січень-лютий 2019 року на 1,2% (+/-0,2%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд департаменту.

Як зазначається в документі, протягом двох перших місяців агрегований показник діяльності реального сектору економіки (ЗІВ) залишався від’ємним: у лютому -0,5%, у січні -1,5%.

За даними міністерства, негативно на динаміку ЗІВ у січні-лютому впливало падіння у промисловості та оптовій торгівлі, спричинене рядом факторів - проведення поточних та капітальних ремонтів виробничих потужностей на металургійних підприємствах і енергогенеруючих компаній та не сформованість пакету нових замовлень на початку року з боку окремих машинобудівних підприємств.

"Водночас, активна діяльність будівельних підприємств та ВЕД сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров’я та банківський сектор) забезпечили позитивну динаміку ВВП за 2 місяці на 1,2% (+/-0,2%)", - йдеться в документі.

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У Мінекономрозвитку очікують за підсумками І півріччя 2019 року на позитивну динаміку ЗІВ в умовах збереження високого попиту на послуги будівництва, високого зовнішнього попиту, підвищення платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій.

Як зазначають в міністерстві, Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість", ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт " та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв’язок з динамікою ВВП. Тому, оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до 2,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України в 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком.