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МЭРТ зафиксировало замедление экономики Украины

Новости » Экономика    09.04.2019 - 12:49
МЭРТ зафиксировало замедление экономики Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Темпы роста ВВП упали до 1,2%

Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины за январь-февраль 2019 года на 1,2% (+/-0,2%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор департамента.

Как отмечается в документе, в течение двух первых месяцев агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики (СИП) оставался отрицательным: в феврале -0,5%, в январе -1,5%.

По данным министерства, негативно на динамику СИП в январе-феврале влияло падение в промышленности и оптовой торговли, вызванное рядом факторов - проведение текущих и капитальных ремонтов производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаний и не сформированность пакета новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных предприятий

"В то же время, активная деятельность строительных предприятий и ВЭД сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор) обеспечили положительную динамику ВВП за 2 месяца на 1,2% (+/-0,2%)", - говорится в документе.

МЭРТ зафиксировало замедление экономики Украиныwww.me.gov.ua

В Минэкономразвития ожидают по итогам i полугодия 2019 года положительную динамику СИП в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства, высокого внешнего спроса, повышения платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.

Как отмечают в министерстве, Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) отражает динамику деятельности производственной сферы национальной экономики в соответствующем периоде. СИП рассчитывается на базе отчетных данных по индексам физического объема производства ВЭД "Сельское хозяйство", ВЭД "Промышленность", ВЭД "Строительство", ВЭД "Транспорт" и ВЭД "Оптовая и розничная торговля". Учитывая на то, что производственная сфера в объеме ВВП занимает около 55%, СИП имеет тесную корреляционную связь с динамикой ВВП. Поэтому, оценочный показатель ВВП рассчитывается, исходя из ретроспективной корреляционной зависимости между СИП и ВВП.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом.

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