У МЕРТ спрогнозували, коли Україна зможе увійти в ТОП-30 Doing Business

Фото: Максим Нефьодов (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Нефьодова, для цього Рада має прийняти два урядові закони

Україна може за два роки увійти в ТОП-30 Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) за легкістю ведення бізнесу. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Він закликав парламент підтримати два урядові законопроекти, які сприятимуть прориву України у цьому рейтингу.

"Я прошу Верховну раду підтримати законопроекти № 8124 та №4650 і я абсолютно переконаний, що нам вдасться за 2-3 роки увійти в ТОП-30 країн світу за легкістю ведення бізнесу. Це борг, який Україна має перед бізнесменами", - повідомив Нефьодов.

Нагадаємо, раніше Нефьодов заявив, що Верховна рада повинна прийняти законопроект, який сприятиме прориву України в рейтингу Doing Business. За його словами, йдеться про законопроект №8124 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці жовтня 2018-го Україна піднялася у Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку на п'ять пунктів.

Додамо, в минулому році Україна посіла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти матимуть до моменту досягнення 18-річного віку.