У МЕРТ спрогнозували, коли новий закон про оренду держмайна надійде у Раду

За словами Нефьодова, нинішня версія законопроекту все ще "далека від ідеалу"

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов прогнозирует, что новый законопроект об аренде государственного имущества поступит на рассмотрение Верховной рады через несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, та версия документа, которая существует сейчас, все еще "далека от идеала".

"Мы уже прошли второй или третий круг согласований. Пока не последний. Потому и версия, которая вот сейчас вернулась в Кабмин, все еще далека от идеала, и документ еще раз будет направлен на доработку. Но я очень надеюсь, что через несколько месяцев проект закона уже попадет в парламент. А дальше мы будем отстаивать его в Раде, потому что легким его принятие не будет", - подчеркнул Нефьодов.

Он также рассказал о спорных нормах в новом законопроекте.

"Каждый балансодержатель должен свое имущество вписать в реестр ProZorro.Продажи, по аналогии с уже имеющимся реестром объектов малой приватизации. После того, как текущие договоры аренды завершатся, автоматически будут объявляться новые аукционы. Все вроде бы просто. Но не просто. Потому ФГИУ, конечно, хочет, чтобы информация вносилась не напрямую, а через него", - отметил замглавы Минэкономики.

Он пояснил, что МЭРТ настаивает на том, чтобы напрямую вносить эти объекты аренды в реестр, однако Фонд госимущества против.

"Если Министерство экономразвития и торговли имеет какие-то объекты, которые можно сдавать в аренду, оно, по нашему предложению, должно просто внести эти объекты в реестр, а по мнению ФГИУ, МЭРТ должен подать объекты фонду, а он уже их будет вносить в реестр", - добавил заместитель министра экономики.

Напомним, ранее Нефьодов отметил, что подготовка нового законопроекта об аренде госимущества совместно с ФГИ проходит "тяжело".

Так, в конце декабря прошлого года и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров отметил, что ведомство разработало законопроект о новых правилах аренды государственного имущества.

Как писало РБК-Украина, Трубаров подвел итоги приватизации в 2018-м. Так, и.о. главы фонда сообщил, что аренда государственного имущества в 2018 году принесла почти 1,5 миллиарда гривен, а это на 50% больше плановых показателей.