МЕРТ пропонує Порошенку ветувати закон про продовження мораторію на продаж землі

Фото: Степан Кубів (Віталій Носач / РБК-Україна)

Відповідний висновок підписав міністр економічного розвитку Степан Кубів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) запропонувало президенту Петру Порошенку застосувати право вето до закону №2666-VIII про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2020 року. Відповідний висновок міністерства підписав міністр економічного розвитку Степан Кубів, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Міністерство аргументує свою позицію щодо закону тим, що мораторій порушує конституційне право громадян володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, що підтвердив Європейський суд з прав людини.

"За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щорічно на додаткових 0,6-1,6 процентних пунктів і дозволило б залучати близько 1,5 млрд доларів додаткових інвестицій на рік", - повідомили в МЕРТ.

Крім того, у міністерстві вважають, що відсутність ринку землі занижує ціни оренди приблизно в п'ять разів, що погіршує добробут 6,9 млн власників земельних паїв.

Також мораторій на продаж землі спонукає фермерів вирощувати переважно однорічні культури, що призводить до втрат 1 тис. доларів з 1 га.

Нагадаємо, 17 січня Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 20 грудня 2018 року схвалив законопроект №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". За документ проголосував 231 парламентарій. Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

Додамо, раніше Парубій підкреслював, що 2019 рік є завершальним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.