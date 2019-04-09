МЕРТ не підтримало "Укрзалізницю" в автоматичному підвищенні тарифів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) не підтримало проект постанови "Укрзалізниці" (УЗ) про автоматичне підвищення тарифів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Міністерства.

Зазначається, що Кабмін постановою від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" визначив, що тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги встановлює Мінінфраструктури за погодженням з МЕРТ і Мінфіном.

Крім того, в документі підкреслюється, що спосіб державного регулювання тарифів шляхом їх "автоматичної індексації" законом не передбачений.

"Процес формування і встановлення тарифів на перевезення вантажів в межах України та пов'язані з ними послуги має відбуватися з урахуванням законів, а рівень тарифів затверджуватися (фіксуватися) уповноваженим органом, зокрема, до створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, - Мінінфраструктури за погодженням з МЕРТ і Мінфіном", - йдеться у відповіді Міністерства.

Також в МЕРТ зробили зауваження УЗ з приводу того, що положення її проекту постанови не узгоджуються між собою. Наприклад, в ньому встановлюються конкретні терміни індексації — з 1 лютого, 1 травня 1 серпня і 1 листопада відповідного року.

Однак за правилами термін індексації тарифів повинен визначатися спеціальними органами, відповідно до закону України "Про ціни і ціноутворення". До того ж, постанова Мнінфраструктури, Мінфіну і МЕРТ допускає тільки установку механізму індексації тарифів.

"З огляду на викладене, проект постанови не підтримується", — резюмували в листі МЕРТ.