Для підвищення тарифів УЗ на вантажоперевезення немає передумов, - експерт

Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

УЗ не може назвати причини підвищення тарифів на вантажоперевезення, зазначив Каленков

"Укрзалізниця", яка є компанією-монополістом, не може назвати причини підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25%, адже явних передумов для цього немає. Про це за підсумками розширеної зустрічі з питань проблем транспортної системи заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна.

"За минулий рік витрати вантажовідправників зросли на 30-35%, це було пов'язано з 15% підвищенням тарифу безпосередньо УЗ, а також лібералізацією вагонної складової. Жодна промисловість будь-якої країни світу не може винести таке підвищення на третину. На початку 2019 року ми знову зіткнулися з позицією, що залізничній компанії потрібні гроші", — підкреслив Каленков.

При цьому голова об'єднання вважає, що будь-які тарифи повинні бути зваженими. Можна просто взяти всі доходи і витрати УЗ, оцінити різницю і адекватно підійти до ціни. При цьому, підкреслив експерт, важливо проконтролювати монополіста в питанні штучного підвищення тарифу.

"Виносяться два питання на широке обговорення: автоматична індексація тарифу, а також одноразове підвищення на 14%. Як я зрозумів, в ході дискусії всі зрозуміли — автоматична індексація зараз несвоєчасна. Те, що у нас називається тарифом, — не відображає реальну собівартість вантажних перевезень. Спочатку буде створена Незалежна комісія з врегулювання тарифів у сфері транспорту, яка і створить методику, реальну собівартість перевезень і ми зможемо повернутися до обговорення питання", - упевнений експерт.

Крім того, на думку Каленкова, більш детальний розбір ідеї з одноразовим тарифом показує — реальна потреба "Укрзалізниці" не 15, а 7%.

"Витрати зросли на 8,5 млрд гривень. Вони отримали додатковий дохід, не пов'язаний з індексацією — 4,3 млрд гривень. Ось ці 4 млрд можна компенсувати, піднявши тариф не на 15, а на 7%. Про це говорив і я, і "Укрзалізниця". Якщо ж є інші пропозиції, то давайте їх обговорювати в рамках робочої комісії, яка буде створена незабаром...", — вважає голова об'єднання "Укрметалургпром".