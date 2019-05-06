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МЕРТ дало оцінку зростання ВВП України за перший квартал

Новини » Економіка    06.05.2019 - 16:23
МЕРТ дало оцінку зростання ВВП України за перший квартал
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання уповільнилося до 2,2%

Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту України за січень-березень 2019 року у 2,2% (+/-0,2%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд департаменту.

Як зазначається в документі, в березні вперше в поточному році агрегований показник діяльності реального сектору економіки (ЗІВ) продемонстрував позитивний результат - на 0,9%.

МЕРТ дало оцінку зростання ВВП України за перший квартал

Підтримкою зростання була активна діяльність будівельних підприємств та ВЕД сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров’я та банківський сектор), наголосили експерти МЕРТ.

"Водночас, ряд чинників стримували виробничу діяльність окремих галузей промисловості та відповідно оптової торгівлі, зокрема, дія заборони РФ на ввезення окремих видів машинобудівної продукції українського походження (наприкінці 2018 року), зменшення попиту на електроенергію на тлі теплих погодних умов та продовження проведення ремонтів технологічного обладнання на окремих енергогенеруючих підприємствах", - йдеться в документі.

Згідно з прогнозом МЕРТ, за підсумком I півріччя  2019 року очікується позитивна динаміку ЗІВ в умовах збереження високого попиту на послуги будівництва та окремих зовнішніх ринках, підвищення платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій

Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість", ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт " та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв’язок з динамікою ВВП. Тому оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року уповільнилося до 2,4% р/р в порівняні з 3,5% у IV кварталі 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.

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Новини України прогнозВВПМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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