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Заходи на "Олімпійському" в день дебатів заплановані зранку

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 16:42
Заходи на "Олімпійському" в день дебатів заплановані зранку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активності заплановані з 9:00 до півночі

Заходи в день проведення дебатів між кандидатами на посаду президента України на НСК "Олімпійський" 19 квітня плануються із самого ранку. Про це пише "Радіо Свобода"

Як повідомив заступник генерального директора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов, активності в рамках 19 квітня заплановані з 9:00 до 00:00 20 квітня.

"Що конкретно, в якій частині стадіону відбуватиметься, ми цю інформацію надамо трохи пізніше, коли буде наданий остаточний сценарій", - зауважив він.

Він також запевнив, що штабам обох кандидатів на президентський пост надані абсолютні рівні умови для проведення заходу, але на сьогоднішній день тривають переговори сторін щодо можливого формату заходу.

Зокрема, можливий варіант розділення стадіону на дві частини, але це не остаточний формат, бо представники НСК "Олімпійський" ще не отримали фінальний технічний сценарій.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей

Раніше РБК-Україна писало, що штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.

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