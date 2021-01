Україна завоювала першу медаль в сезоні з біатлону

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz #ANT21



Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

Yuliia Dzhima @OlympicUA

Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov