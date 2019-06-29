Меркель запевнила, що не має проблем із здоров'ям

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час саміту G20 в японській Осаці прокоментувала напади тремтіння під час офіційних зустрічей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як повідомляється, Меркель коментуючи нещодавні напади тремтіння запевнила, що не має серйозних проблем зі здоров'ям. Німецький канцлер додала, що чудово себе почуває.

"Впевнена, що як це (тремтіння - ред.) з'явилося, так саме і пройде. Нічого особливого сказати не можу. Я почуваюся добре", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше канцлеру Німеччині Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Її сильно трясло, і вона зблідла. Пізніше вона пояснила свій стан спекою і зневодненням.

Відзначимо, президента Зеленського після того, як відео потрапило в мережу, звинуватили в тому, що він не допоміг німецькому канцлеру. На всі звинувачення президент України відповів, що Меркель була в безпеці і він перебував з нею поруч.

Пізніше, в Меркель знову стався напад тремтіння під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Тоді прес-секретар Меркель зазначила, що здоров'я канцлера у порядку, і що всі заплановані заходи з її участю, в тому числі на саміті G20 в Японії, пройдуть за графіком.