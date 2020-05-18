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Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії

Новини » Політика     18.05.2020 - 10:17
Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ризики зняття санкцій з Росії. Він розповів, що послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику.

Про це Кулеба заявив інтерв'ю РБК-Україна.

Як він розповів, що росіяни в цей раз зайшли здалеку і під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції "в гуманітарних цілях", для спільної боротьби з вірусом. Однак, цю історію Україна разом із партнерами погасила.

"Зараз такого наративу немає. Вони ще щось будуть намагатися робити, але вже сформована позиція, що пандемія - це не привід для зняття санкцій, введених у відповідь на порушення міжнародного права", - заявив він.

Кулеба додав, що послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику.

"Звичайно, з осені знову почнуться стогони та дискусії. Але ми цю ситуацію спостерігаємо з 2014 року, коли перед кожним піврічним продовженням санкцій виникає питання: чи варто їх продовжувати, ефективні вони, чи ні. Це теж вже дуже затяжна боротьба, в яку втягнулися", - зазначив він.

Раніше Росія ініціювала проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції

Нагадаємо, США пообіцяли продовжити санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. Вашингтон не визнає і не збирається визнавати російську анексію Криму.

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяДмитро КулебаСанкції
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