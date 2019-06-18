Меркель виступила проти повернення Росії в ПАРЄ будь-якою ціною

Повернення РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) не має відбуватися за будь-яку ціну. Про це заявила у вівторок в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Меркель, дії РФ щодо України протизаконні, однак без діалогу проблеми не вирішити.

"Що стосується повернення Росії, то ми зробили різні спроби, і ми ще не в кінці процесу. Тут потрібно звернути увагу на дві речі: з одного боку, ми спостерігаємо за протизаконними діями Росії, особливо в тому, що стосується України, з іншого, ми знаємо, що без діалогу і контактів не зможемо вирішити проблеми", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Крім того, регламентний комітет ПАРЄ прийняв проект резолюції, яка ускладнить процедуру введення санкцій проти делегацій. Українська сторона буде працювати над тим, щоб переконати Парламентську асамблею не приймати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.