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Меркель виступила за діалог з Росією: відносини завжди були особливими

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Берлін, П'ятниця 05 листопада 2021 17:57
Меркель виступила за діалог з Росією: відносини завжди були особливими Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Німеччини та Російській Федерації завжди були особливі відносини. Тому сторонам необхідно зберігати діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову канцлера Німеччини Ангели Меркель на врученні медалі Вальтера Ратенау.

"Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією... Відносини Німеччини і Росії завжди були особливими", - заявила вона.

Вона також зазначила, що Німеччина і Франція продовжують роботу в нормандському форматі над реалізацією мінських угод по Донбасу. За її словами, окупація Криму і частини Донбасу "глибоко потрясли європейський порядок", але це не виключає важливість діалогу з Росією.

Зазначимо, влітку Меркель говорила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним, а також пропонувала покликати його на саміт ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Німеччини не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Києвом і Москвою, оскільки "відстань між цими стільцями збільшується".

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Російська Федерація Ангела Меркель
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