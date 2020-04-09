Меркель побачила "проблиск надії" у ситуації з коронавірусом у Німеччині

Німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом в Німеччині побачила "проблиск надії". Про це вона заявила на відеоконференції керівників фракції правлячого блоку ХДС/ХСС, передає DW.

Як заявила Меркель, карантинні заходи в Німеччині почали приводити до згладжування кривої зростання числа заражених, у зв'язку з чим з'явився "проблиск надії". Вона також підкреслила, що німецькому уряду поки що вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Зростання кількості нових зареєстрованих випадків інфікування пом'якшується, ми бачимо, що він - лінійний швидше, ніж динамічний, експоненціальний, свідками чого ми були у середині березня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині число смертельних випадків від коронавіруса перевищило 2 тисячі. При цьому в країні на 110 тис. інфікованих вже понад 50 тис. одужали.

Станом на 9 квітня вже більше 1,5 млн людей у світі заражені коронавірусом, а число летальних випадків наближається до 90 тисяч.