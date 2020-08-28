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Меркель не пов'язує завершення "Північного потоку-2" з отруєнням Навального

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 15:10
Меркель не пов'язує завершення "Північного потоку-2" з отруєнням Навального
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Північний потік" повинен бути завершений, наполягає Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на тому, що газопровід "Північний потік - 2" є економічним проектом. Ситуація з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального на проект вплинути не повинна.

Про це вона сказала на прес-конференції в Берліні, передає агентство Reuters.

"Наша думка: "Північний потік - 2" повинен бути завершений", - сказала вона.

Також Меркель вважає, що недоцільно пов'язувати даний економічний проект з ситуацією з Олексієм Навальним.

Крім того, вона в черговий раз заявила, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій США.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що тон канцлера Німеччини Ангели Меркель став більш жорстким стосовно Росії на тлі можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначалося, що у зв'язку з цим можливе послаблення підтримки з боку Німеччини російського газопроводу "Північний потік-2", проти якого виступає більшість європейських країн.

Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Через два дні він був транспортований в клініку в Німеччині. Німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Нагадаємо, один з учасників проекту "Північний потік-2", німецька Uniper, попередила про зростання ймовірності зриву "Північного потоку-2" з-за санкцій Вашингтона.

США наприкінці грудня 2019 року ввели санкції відносно газопроводу, які заблокували роботу трубоукладачів іноземних підрядників "Газпрому".

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