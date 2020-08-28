Меркель не связывает завершение "Северного потока-2" с отравлением Навального

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Северный поток" должен быть завершен, настаивает Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что газопровод "Северный поток - 2" является экономическим проектом. Ситуация с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального на проект повлиять не должна.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине, передает агентство Reuters.

"Наше мнение: "Северный поток - 2" должен быть завершен", - сказала она.

Также Меркель считает, что нецелесообразно увязывать данный экономический проект с ситуацией с Алексеем Навальным.

Кроме того, она в очередной раз заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций США.

Ранее агентство Bloomberg писало, что тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал более жестким в отношении России на фоне возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечалось, что в связи с этим возможно ослабление поддержки со стороны Германии российского газопровода "Северный поток-2", против которого выступает большинство европейских стран.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня он был транспортирован в клинику в Германии. Немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

Напомним, один из участников проекта "Северный поток-2", германская Uniper, предупредила о растущей вероятности срыва "Северного потока-2" из-за санкций Вашингтона.

США в конце декабря 2019 года ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".