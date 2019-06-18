Меркель: "Північний потік-2" та транзит через Україну тісно пов'язані

Зберегти транзиту російського газу через Україну і питання з реалізації проекту "Північний потік - 2" пов'язані один з одним. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

За словами Меркель, під час розмов з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вона не раз піднімала питання про транзит газу через Україну.

"Я постійно говорила російському президенту, що для мене питання транзиту газу через Україну має дуже важливе значення. Президент Путін мене завжди запевняв, що він знає про це. У цьому зв'язку "Північний потік - 2" і питання транзиту газу через Україну тісно пов'язані один з одним", - стверджує Ангела Меркель.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжено. За його словами, Україні "ніхто не буде викручувати руки".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що влада Німеччини наполягає на продовження газового транзита через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

Крім того, у Росії заявили, що не будуть зупиняти транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.