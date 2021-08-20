Меркель зробила заяву про нормандську зустріч: потрібно формувати порядок денний

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за проведення нормандської зустрічі. Однак, для цього потрібно сформувати порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг лідерів двох країн.

Вона також заявила, що мінський процес не досяг цілей, які вона хотіла, з цим форматом потрібно працювати.

"І якщо ми складемо порядок денний, ми можемо узгодити високопоставлений діалог (нормандську зустріч, - ред.). Але потрібно зрозуміти, про що говорити. Я буду виступати в Києві за знаходження такого порядку денного, тому що будь-який маленький процес може стати вирішальним", - заявила вона.