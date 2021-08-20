RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меркель зробила заяву про нормандську зустріч: потрібно формувати порядок денний

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за проведення нормандської зустрічі. Однак, для цього потрібно сформувати порядок денний.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг лідерів двох країн.

Вона також заявила, що мінський процес не досяг цілей, які вона хотіла, з цим форматом потрібно працювати.

"І якщо ми складемо порядок денний, ми можемо узгодити високопоставлений діалог (нормандську зустріч, - ред.). Але потрібно зрозуміти, про що говорити. Я буду виступати в Києві за знаходження такого порядку денного, тому що будь-який маленький процес може стати вирішальним", - заявила вона.

Нагадаємо, Меркель зазначила, що на даний момент в нормандському форматі є якийсь застій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела МеркельНормандський формат