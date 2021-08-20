Путін і Меркель обговорили "Північний потік-2": деталі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг лідерів двох країн.

Меркель повідомила, що обговорила з Путіним "Північний потік 2" і укладені щодо проекту домовленості з США.

"Ми говорили про "Північний потік-2". Це не двосторонній проект, а европейрского характеру. Ми також говорили про документ між США і Німеччиною", - розповіла вона.

У Москві пройшла зустріч Путіна і Меркель, переговори тривали майже три години. Сторони обговорили взаємини Росії і Німеччини, ситуації в Лівії та Афганістані, а також інші питання.