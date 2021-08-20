Путін і Меркель обговорили "Північний потік-2": деталі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Москві. Сторони обговорили "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг лідерів двох країн.
Меркель повідомила, що обговорила з Путіним "Північний потік 2" і укладені щодо проекту домовленості з США.
"Ми говорили про "Північний потік-2". Це не двосторонній проект, а европейрского характеру. Ми також говорили про документ між США і Німеччиною", - розповіла вона.
У Москві пройшла зустріч Путіна і Меркель, переговори тривали майже три години. Сторони обговорили взаємини Росії і Німеччини, ситуації в Лівії та Афганістані, а також інші питання.
Нагадаємо, Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2".
Раніше німецький уряд призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну - ним став Георг Вальдерзее.