ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін і Меркель обговорили "Північний потік-2": деталі

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 20 серпня 2021 17:43
Путін і Меркель обговорили "Північний потік-2": деталі Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Москві. Сторони обговорили "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг лідерів двох країн.

Меркель повідомила, що обговорила з Путіним "Північний потік 2" і укладені щодо проекту домовленості з США.

"Ми говорили про "Північний потік-2". Це не двосторонній проект, а европейрского характеру. Ми також говорили про документ між США і Німеччиною", - розповіла вона.

У Москві пройшла зустріч Путіна і Меркель, переговори тривали майже три години. Сторони обговорили взаємини Росії і Німеччини, ситуації в Лівії та Афганістані, а також інші питання.

Нагадаємо, Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2".

Раніше німецький уряд призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну - ним став Георг Вальдерзее.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ангела Меркель Північний потік-2
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського