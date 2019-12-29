Меркель і Путін відзначили прогрес у переговорах про транзит газу через Україну

Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови підтвердили налаштованість на подальшу підтримку газового проекту "Північний поток- 2" і відзначили прогрес у переговорах про продовження транзиту газу через територію України. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Сторони відзначили прогрес на переговорах про продовження транзиту газу через територію України.

"Обговорено питання співпраці в газовій сфері. Підтверджено настрій на подальшу підтримку проекту" Північний потік-2 ". Відзначено прогрес на переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також співрозмовники дали позитивну оцінку обміну полоненими на Донбасі. Попередньо, формула обміну полоненими склала "123 на 76". Додому повертаються 12 українських військових, які роками були в полоні бойовиків.

"Дана позитивна оцінка відбувся сьогодні в Донецькій області обміну утримуваних осіб за схемою" всіх встановлених на всіх встановлених ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері уповноважені керівники російської компанії "Газпром" і українських компаній і міністерств приєдналися до переговорів за угодою про транзит газу в Європу.