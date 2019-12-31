Меркель позитивно оцінила підписання угоди про транзит газу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала підписання Україною і Російською Федерацією угоди про транзит газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

При цьому наголошується, що Меркель позитивно оцінила укладення Україною та Росією угоди.

"Я рада, що переговори щодо транзиту російського газу через Україну успішно завершилися. Продовження транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року - позитивний і важливий сигнал для забезпечення безпеки європейських газових поставок", - зазначила канцлер.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.