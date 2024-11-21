Меркель объяснила, почему препятствовала вступлению Украины в НАТО

"Я понимаю желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО. Но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО", – заявила Меркель, аргументируя свое решение.

По словам экс-канцлера, одним из ключевых факторов стали риски, связанные с российским Черноморским флотом, который базировался в Крыму на основании международного договора.

"Такого сплетения с российскими военными структурами не было ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО. Более того, в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в Альянсе", - вспоминает Меркель.

Она также отмечает, что предоставление ПДЧ не смогло бы гарантировать защиту Украины и Грузии от агрессии со стороны России.

"Я считала иллюзией предположение, что статус ПДЧ защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина, что этот статус имел бы сдерживающий эффект. Можно ли было предположить, что страны-члены НАТО ответили бы военным образом, вмешавшись войсками? И могла ли я, как канцлер, получить поддержку в Бундестаге для такого мандата?" - заявила Меркель.

Компромисс, достигнутый на саммите, стал ударом по надеждам Украины и Грузии, признает Меркель: "Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательства по ПДЧ, стал "нет" их надеждам. Однако для Путина обещание НАТО о будущем членстве этих стран стало "да", воспринятым как объявление войны".