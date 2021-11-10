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Меркель попросила Путіна вплинути на Мінськ у ситуації з біженцями

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду Німеччини.

"Розмова йшла про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Меркель звернулася до президента РФ з проханням вплинути на Мінськ, наголосивши, що дії Білоруського режиму є абсолютно неприйнятними.

"Канцлер наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу через
Білоруський режим є нелюдським і абсолютно неприйнятним та звернулася до президента Росії вплинути на Мінськ", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС Німеччини назвало дії Лукашенка з мігрантами нелюдськими і заявила про санкції.

В свою чергу глава білоруського режиму Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу. А в міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні він звинуватив Європу.

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Володимир ПутінМинскАнгела МеркельМіграційна криза