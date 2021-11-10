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Німеччина назвала дії Лукашенка з мігрантами нелюдськими і заявила про санкції

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Берлін, Середа 10 листопада 2021 03:59
Німеччина назвала дії Лукашенка з мігрантами нелюдськими і заявила про санкції Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкручує спіраль ескалації відносин з Євросоюзом. Для нього самого більше немає виходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Глава МЗС Німеччини Хвйко Маас додав, що не виключає розширення і посилення санкцій ЄС щодо Білорусі.

"Він безсовісно використовує шукачів притулку людей як заручників у своїй цинічній грі за владу", - висловив свою точку зору про дії Лукашенка Маас.

У Мінську через ситуацію з мігрантами свідомо чиниться тиск на ЄС, вказав в.о. глави МЗС.

При цьому німецький чиновник зауважив, що ЄС не схильний до шантажу.

"В останні місяці ми вже ясно дали зрозуміти, що ми будемо рішуче протистояти віроломним і нелюдським діям Лукашенка і його союзників", - висловився Маас.

Євросоюз, за його словами, не має наміру залишати в біді біженців.

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