Меркель підтвердила намір піти з політики після 2021 року

Німецький канцлер Ангела Меркель підтвердила, що не збирається займати політичні посади після того, як у 2021 році підійде термін закінчення її повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Як зазначила канцлер, її плани, які вона оголосила наприкінці минулого року, актуальні.

"Я не збираюся займати політичні пости де б то не було", - заявила Меркель.

В кінці минулого року Меркель пішла з посади голови Християнсько-демократичного союзу, але залишилася канцлером. Вона повідомила, що збирається доопрацювати четвертий термін до кінця - до 2021 року, а потім піти з політики.

Нагадаємо, раніше глава німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, що змінила на цьому посту канцлера Німеччини Ангелу Меркель, не планує займати посаду канцлера до офіційного закінчення строку повноважень Меркель в 2021 році.

Крамп-Карренбауэр зазначила, що ХДС висуне кандидата на пост канцлера в кінці осені 2020 року, відразу після прийняття нової програми партії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еманнуель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили про намір відновити переговори Сербії та Косово на саміті в Берліні.

Також Ангела Меркель заявила, що європейська комісія не зуміє заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" так, як проект газопроводу практично повністю затверджений. У той же час, вона визнала, що в новій газовій директиві Європейського союзу є можливості опротестувати здійснення будівництва газопроводу.