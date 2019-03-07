Меркель відкинула пропозицію США направити кораблі в Керченську протоку

Меркель сказала, що розгляне можливість проведення таких спільних маневрів ВМС ФРН та Франції і відмовилася

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

На Мюнхенской конференции по безопасности Пенс предложил Меркель направить военные корабли через пролив. Меркель сказала, что рассмотрит возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции. Однако в конечном итоге, отмечает Bloomberg, канцлер ФРГ отвергла предложение Пенса. Она сослалась на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счел такую меру недостаточной.

Позже власти Франции также отказались направить военные корабли в Керченский пролив.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Ранее РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив.