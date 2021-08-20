Меркель про відносини з Росією: є розбіжності, але будемо підтримувати контакт

Німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що між ними є розбіжності. Але сторони мають намір і надалі підтримувати контакт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Меркель і Путіна у Москві.

"Незважаючи на те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним. І ми маємо намір і далі підтримувати контакт і говорити один з одним", - зазначила вона.

За її словами, на переговорах з Путіним обговорять двосторонні відносини і питання міжнародного порядку денного - Лівію та Афганістан.