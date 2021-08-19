ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Очікує на гарантії енергобезпеки: Зеленський прокоментував візит Меркель до Путіна

Новость на русском →
Київ, Четвер 19 серпня 2021 19:21
Очікує на гарантії енергобезпеки: Зеленський прокоментував візит Меркель до Путіна Фото: Зеленський очікує на гарантії енергобезпеки після візиту Меркель до Путіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Володимир Зеленський висловився щодо візиту Ангели Меркель до Володимира Путіна. Президент України очікує на гарантії енергобезпеки від канцлера Німеччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет представництво президента України, яке оприлюднило інтерв'ю лідера з журналістами видань з країн "Нормандської четвірки" та США.

"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки", - відзначив Зеленський.

Однак, президент України розраховує на те, що Путін та Меркель досягнуть певної згоди щодо енергобезпеки. Лідер країни сподівається, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, який транспортуватиметься з України до ЄС.

"Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України", - додав президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Україна Ангела Меркель
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну