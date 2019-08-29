Меркель обговорила з Путіним Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами офіційного представника німецького уряду Штеффена Зайберта, сторони обговорили зустріч у форматі нормандському.

"Учасники розмови в контексті України погодилися продовжити підготовку до саміту в нормандському форматі (Німеччина, Франція, Росія, Україна) з тим, щоб сприяти реалізації мінських домовленостей", - повідомив Зайберт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у середу, 28 серпня. Повідомлялося, що Зеленський подякував Меркель за послідовну позицію ФРН про неможливість повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму.

Нагадаємо, також повідомлялося, що зустріч в нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні. Відповідну заяву зроблено за результатами саміту країн "Великої сімки".