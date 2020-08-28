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Меркель сподівається, що Путін не буде направляти війська до Білорусі

Автор: РБК-Україна

Німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що через ситуацію в Білорусі президент Росії Володимир Путін не буде направляти війська до цієї країни. Вона також закликала його поважати суверенітет Білорусі.

Про це вона заявила на традиційній щорічній річної прес-конференції в Берліні, передає t-online.de.

Повідомляється, що на прес-конференції Меркель спитали про те, чи має Берлін змінити свою політику щодо Москви в зв'язку з можливим отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

"Я так не думаю. Росія - геостратегічний гравець, з яким ми повинні говорити знову і знову, наприклад щодо Сирії та Лівії. Ми вже ввели санкції у зв'язку з конфліктом в Україні, і я також наполягала на суверенітеті Білорусі в розмові з президентом Росії", - заявила Меркель.

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Вона також висловила надію, що сформований Путіним так званий резерв з поліцейських сил не буде розміщено на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Російська Федерація підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі.

На загрозу розміщення російських формувань на території Білорусі відреагувала Польща, яка закликала Москву утриматися від введення військ.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ПутінБілорусьАнгела Меркель