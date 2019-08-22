Меркель, Макрон і Джонсон "поховали" план Трампа повернути Росію в G7, - Reuters

Лідери Німеччини, Франції і Великої Британії відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа повернути Росію до "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель ввечері 21 серпня заявила, що Росія була виключена з "Великої сімки" у 2014 році з певних причин, які існують до цих пір. Зокрема, вона нагадала про анексію Криму і російську допомогу сепаратистам на сході України. Меркель готова переглянути свою позицію, якщо Росія зробить кроки для реалізації Мінських угод.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перед зустріччю з Меркель 21 серпня також виступив проти повернення Росії. Він нагадав, що його уряд звинувачує Росію у використанні хімічної зброї у Британії. Крім того, Росія йде на провокації не тільки в Україні, але і в багатьох регіонах світу. "Я дуже підтримую канцлера Німеччини Меркель у думці, що ще немає підстав для повернення Росії у Велику сімку", - заявив Джонсон.

За кілька днів до саміту G7 у Франції президент Франції Еммануель Макрон також висловився проти повернення Росії. "Я думаю, що повернення Росії без умов буде ознакою слабкості G7", - сказав він. За його словами, це було б стратегічною помилкою. До повернення Росії в коло найбільший західних демократій українська криза має бути вирішена, зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити Росії приєднатися до G7. Трамп зазначив, що виходу Росії з "Великої сімки" хотів його попередник, демократ Барак Обама. "Але я думаю, що набагато більш доцільно, щоб Росія була в ній. Це повинна бути G8, тому що багато з того, про що ми говоримо, має відношення до Росії", - сказав Трамп.

Росію виключили з G8 після окупації Москвою Криму в 2014 році і різкого погіршення відносин з країнами Заходу в зв'язку з нападом Росії на Україну.

Зазначимо, що проти повернення Росії у "Велику сімку" виступала і Канада.